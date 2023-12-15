Європу попередили про величезний ризик терористичних атак в найближчі дні

Європа може очікувати “величезного ризику терористичних атак” найближчими днями, оскільки війна між Ізраїлем та палестинською організацією ХАМАС триває, попередила комісар із внутрішніх справ Європейського Союзу.

За даними RFI, комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоханссон особливо попередила, що подібні напади можуть статися під час різдвяних свят, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

“В умовах війни між Ізраїлем і Хамасом і поляризації, яку вона викликає в нашому суспільстві, а також курортного сезону, що наближається, існує величезний ризик терористичних атак в Європейському Союзі”, – заявила вона.

У своїй заяві комісар ЄС не надала жодних подробиць про будь-яку інформацію, яка могла б спричинити її попередження.

Йохансон, чиє завдання включає питання безпеки та імміграції, заявила, що Європейська комісія виділить додатково 30 мільйонів євро на забезпечення безпеки у вразливих районах по всьому блоку, особливо у місцях, де розташовані важливі релігійні пам’ятки.