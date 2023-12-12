Опубліковано рейтинг найкращих міст світу

Париж зберігає лідерство серед міст світу у рейтингу Euromonitor International Top 100 City Destinations вже третій рік поспіль.

Як пише DailyMail, дослідження оцінює 55 метрик за шістьма основними напрямками: економічна та бізнес-активність, туристична діяльність, інфраструктура, політика та привабливість для туризму, охорона здоров’я та безпека, а також стійкість.

Після Парижа слідує Дубай, за ним Мадрид і Токіо, який вперше потрапив у топ-10 завдяки покращенням у туристичній інфраструктурі. Амстердам замикає першу п’ятірку. Лондон опустився на чотири позиції і посідає 10-е місце, випереджаючи лише на два рядки Нью-Йорк, який піднявся на дві позиції.

У топ-10 також входять Берлін, Рим та Барселона. Загалом у рейтингу 12 європейських міст у першій двадцятці та 63 – у топ-100. Серед американських міст, окрім Нью-Йорка, лише Лос-Анджелес потрапив у першу двадцятку, посівши 19-те місце. Міста із Центральної Азії у рейтингу не представлені.

Новачки цього року – Вашингтон (48-е місце), Монреаль (68-е місце), Сантьяго у Чилі (88-е місце) та Вільнюс у Литві (92-е місце).

Топ-100 міст світу у 2023 році:

Париж

Дубай

Мадрид

Токіо

Амстердам

Берлін

Рим

Нью-Йорк

Барселона

Лондон

Сінгапур

Мюнхен

Мілан

Сеул

Дублін

Осака

Гонконг

Відень

Лос-Анджелес

Лісабон

Прага

Сідней

Стамбул

Мельбурн

Орландо, Флорида

Франкфурт на Майні

Кіото

Тайбей

Флоренція

Торонто

Афіни

Цюрих

Бангкок

Лас-Вегас, Невада

Маямі

Куала Лумпур

Венеція

Абу Дабі

Стокгольм

Брюссель

Тель-Авів

Сан Франциско

Шанхай

Варшава

Гуанчжоу

Копенгаген

Ніцца

Вашингтон

Будапешт

Шеньчжень

Ванкувер

Пальма-де-Майорка

Севілья

Сан-Паулу

Валенсія

Мехіко

Анталія

Саппоро

Пекін

Пусан

Фукуок

Едінбург

Порту

Єрусалим

Краків

Ріо-де-Жанейро

Гонолулу, Гаваї

Монреаль

Макао

Канкун

Марн-ла-Валле

Доха

Шарджа

Родос

Верона

Болонья

Салоніки

Буенос-Айрес

Ліма

Пхукет

Делі

Іракліон

Таллінн

Паттайя-Чонбурі

Хошимін

Плайя-дель-Кармен

Джохор-Бару

Сантьяго

Тбілісі

Ер-Ріяд

Марракеш

Вільнюс

Мугла

Чжухай

Мекка

Пунта-Кана

Гуйлінь

Ханой

Каїр

Маскат