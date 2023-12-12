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Опубліковано рейтинг найкращих міст світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Опубліковано рейтинг найкращих міст світу

Париж зберігає лідерство серед міст світу у рейтингу Euromonitor International Top 100 City Destinations вже третій рік поспіль.

Як пише DailyMail, дослідження оцінює 55 метрик за шістьма основними напрямками: економічна та бізнес-активність, туристична діяльність, інфраструктура, політика та привабливість для туризму, охорона здоров’я та безпека, а також стійкість.

Після Парижа слідує Дубай, за ним Мадрид і Токіо, який вперше потрапив у топ-10 завдяки покращенням у туристичній інфраструктурі. Амстердам замикає першу п’ятірку. Лондон опустився на чотири позиції і посідає 10-е місце, випереджаючи лише на два рядки Нью-Йорк, який піднявся на дві позиції.

У топ-10 також входять Берлін, Рим та Барселона. Загалом у рейтингу 12 європейських міст у першій двадцятці та 63 – у топ-100. Серед американських міст, окрім Нью-Йорка, лише Лос-Анджелес потрапив у першу двадцятку, посівши 19-те місце. Міста із Центральної Азії у рейтингу не представлені.

Новачки цього року – Вашингтон (48-е місце), Монреаль (68-е місце), Сантьяго у Чилі (88-е місце) та Вільнюс у Литві (92-е місце).

Топ-100 міст світу у 2023 році:

Париж
Дубай
Мадрид
Токіо
Амстердам
Берлін
Рим
Нью-Йорк
Барселона
Лондон
Сінгапур
Мюнхен
Мілан
Сеул
Дублін
Осака
Гонконг
Відень
Лос-Анджелес
Лісабон
Прага
Сідней
Стамбул
Мельбурн
Орландо, Флорида
Франкфурт на Майні
Кіото
Тайбей
Флоренція
Торонто
Афіни
Цюрих
Бангкок
Лас-Вегас, Невада
Маямі
Куала Лумпур
Венеція
Абу Дабі
Стокгольм
Брюссель
Тель-Авів
Сан Франциско
Шанхай
Варшава
Гуанчжоу
Копенгаген
Ніцца
Вашингтон
Будапешт
Шеньчжень
Ванкувер
Пальма-де-Майорка
Севілья
Сан-Паулу
Валенсія
Мехіко
Анталія
Саппоро
Пекін
Пусан
Фукуок
Едінбург
Порту
Єрусалим
Краків
Ріо-де-Жанейро
Гонолулу, Гаваї
Монреаль
Макао
Канкун
Марн-ла-Валле
Доха
Шарджа
Родос
Верона
Болонья
Салоніки
Буенос-Айрес
Ліма
Пхукет
Делі
Іракліон
Таллінн
Паттайя-Чонбурі
Хошимін
Плайя-дель-Кармен
Джохор-Бару
Сантьяго
Тбілісі
Ер-Ріяд
Марракеш
Вільнюс
Мугла
Чжухай
Мекка
Пунта-Кана
Гуйлінь
Ханой
Каїр
Маскат

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