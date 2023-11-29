Названо найкращі міста для святкування Нового року

Напередодні Нового року Lonely Planet опублікував список найкращих міст для святкування найочікуванішого та найулюбленішого всіма свята.

Новий рік відкриває можливості для насиченого та яскравого святкування: від галасливих вечірок до занурення у культурні традиції з близькими та друзями. Lonely Planet виділив кілька міст, які вважаються ідеальними для святкування одного з головних днів у році. Мегаполіси подарують туристам багато яскравих вражень.

Лондон

Від прогулянки на човні Темзою до величезного феєрверка — Лондон пропонує розваги для кожного. Туристи можуть насолодитися тут знаменитими новорічними святами, відвідати такі популярні місця, як Хемпстед Хіт, Прімроуз Хілл і Міленіумський міст, або сходити на вечірку до знаменитих нічних клубів.

Мадрид

Мадрид — ідеальне місце, щоб весело провести ніч напередодні Нового року. Нічне життя в іспанській столиці слідує нестандартному графіку, місцеві можуть веселитися до самого світанку. Тут дотримуються цікавої традиції — поїдання 12 виноградин в останні 12 секунд року.

Стокгольм

Хоча багато шведів вважають за краще проводити це свято вдома, Стокгольм пропонує чудові заходи для тих, хто вирішить вийти в холодну скандинавську ніч. Туристи можуть насолодитися розкішшю вечірнього феєрверка, що висвітлює Королівський замок, а додаткові заходи, такі як новорічний концерт у Стокгольмському соборі та традиційний новорічний концерт у Королівській шведській опері, створюють атмосферу чарівництва.

Единбург

Шотландська столиця пропонує традиційне Хогмані-святкування з танцем кейлі, музикою, феєрверками та піснею Auld Lang Syne. Тут також можна побачити урочисту ходу зі смолоскипами, що супроводжується звуком волинок та барабанів.

Дублін

Ірландці зустрічають Новий рік із особливим стилем, і дублінський фестиваль тому підтвердження. Тут заведено проводити святковий вечір в одному з найпопулярніших пабів, такому як “Темпл Бар”, щоб повністю поринути в атмосферу свята.

Париж

Столиця Франції запрошує туристів зустріти Новий рік у романтичній подорожі. Види Парижа з Сакре Кер, а також вишукана французька кухня додають особливий шарм цієї події.

Лісабон

Горбисті вулиці Лісабона дарують чудові краєвиди на яскраві феєрверки. Святкова атмосфера панує на Praça do Comércio та біля величної вежі Torre de Belém.

Берлін

Берлін, офіційна столиця вечірок у Європі, завершує список. Місто славиться своїми техно-клубами, а новорічна вечірка у Kulturbrauerei за участю 30 діджеїв на 13 танцювальних майданчиках відома на весь світ. Берлін приваблює тих, хто шукає незабутнього досвіду зустрічі Нового року.