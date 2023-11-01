Всі розділи
ГоловнаІспаніяВизначено місто з найбруднішими громадськими туалетами в Європі
ІспаніяЛатвіяМальта

Визначено місто з найбруднішими громадськими туалетами в Європі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Визначено місто з найбруднішими громадськими туалетами в Європі.

Згідно з результатами дослідження, присвяченого вивченню відгуків про громадські туалети, містом із найгіршим рівнем гігієни в Європі є Рига.

Експерти, залучені британською компанією Showers to You, проаналізували понад 8000 відгуків у Google про громадські туалети в європейських містах, а також кількість випадків, коли у відгуках використовувалися слова, які є синонімом слова “брудний”.

В результаті було складено рейтинг на основі балів, в якому вказано туристичні напрямки, де гігієні місць громадського користування приділяється першочергова увага.

Перше місце в цьому анти-топі найбрудніших громадських туалетів посіла Рига – у кожному п’ятому відгуку згадується бруд, а коефіцієнт чистоти становить лише 3,44 з 10. На другому місці – іспанський Мадрид (4,23/10), а на третьому – Валлетта на Мальті (4,47/10).

Найприємнішим з погляду відвідувань громадських туалетів містом є Бухарест, де чистота оцінюється у 8,7 бала з 10.

Опитування також показало, що понад три чверті людей будуть користуватися громадським туалетом тільки в екстрених випадках з міркувань гігієни.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Складено рейтинг найкращих країн для тих, хто працює віддалено

Данія
Згідно з дослідженням Global Remote Work Index від NordLayer,...

Складено рейтинг найбезпечніших країн для жінок-туристів у 2023 році

Іспанія
У сучасному світі жінки все частіше подорожують одні й...

Ми не хочемо більше жодних туристів: у столиці Іспанії пройшли мітинги проти туризму

Іспанія
Загалом через три роки після «закриття на ковід» антитуристичні...

Названі найнебезпечніші природні пам’ятки у світі

Велика Британія
Мальовнича альпійська вершина Монблан, яка щороку забирає життя приблизно...

Названі найдорожчі визначні пам’ятки у світі

Велика Британія
Найдорожчі визначні пам'ятки у світі, які «вичавлюють» гроші з...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму