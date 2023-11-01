Визначено місто з найбруднішими громадськими туалетами в Європі.

Згідно з результатами дослідження, присвяченого вивченню відгуків про громадські туалети, містом із найгіршим рівнем гігієни в Європі є Рига.

Експерти, залучені британською компанією Showers to You, проаналізували понад 8000 відгуків у Google про громадські туалети в європейських містах, а також кількість випадків, коли у відгуках використовувалися слова, які є синонімом слова “брудний”.

В результаті було складено рейтинг на основі балів, в якому вказано туристичні напрямки, де гігієні місць громадського користування приділяється першочергова увага.

Перше місце в цьому анти-топі найбрудніших громадських туалетів посіла Рига – у кожному п’ятому відгуку згадується бруд, а коефіцієнт чистоти становить лише 3,44 з 10. На другому місці – іспанський Мадрид (4,23/10), а на третьому – Валлетта на Мальті (4,47/10).

Найприємнішим з погляду відвідувань громадських туалетів містом є Бухарест, де чистота оцінюється у 8,7 бала з 10.

Опитування також показало, що понад три чверті людей будуть користуватися громадським туалетом тільки в екстрених випадках з міркувань гігієни.