Туристів закликали бути готовими до неприємних сюрпризів через грудневі холоди в Європі

Туристам, які прямують до Європи у грудні 2023 року, порадили бути обережними через холодну погоду, яка охопила континент останніми днями.

Грудень розпочався зі снігопадів у багатьох країнах Європи. Першими під сніговий удар потрапили країни Східної Європи, особливо Україна та Молдова, а далі снігопади розширилися на Польщу, Німеччину, Норвегію, Данію, Нідерланди, Бельгію, Францію та навіть деякі частини Італії та Іспанії.

Тим часом, в Ірландії вперше за багато років температура опустилася нижче за нуль, місцями фіксувалася ожеледь і навіть сніг.

Більше того, очікується, що найближчими днями погода на європейському континенті погіршиться. Також снігопади очікуються у США, повідомляє SchengenVisaInfo.

Загалом синоптики прогнозують, що зима цього року щомісяця проходитиме по-різному, але на європейському континенті та на сході Сполучених Штатів слід очікувати на одні з найнижчих температур.

Водночас прогнозується, що холодна погода не триматиметься протягом місяця – Європу “морозитиме” хвилями. Зокрема, холодні температури можуть увірватися до Західної та Центральної Європи під кінець грудня.

З іншого боку, в деяких країнах, у тому числі в Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії, Туреччині та на Балканах навіть часом буде тепліше, ніж зазвичай.

Чим небезпечні холоди в Європі для туристів

Насамперед туристам, які приїжджають до Європи у грудні, доведеться подбати про тепліший одяг, щоб не застудитися. Для цього, можливо, доведеться докупити додатковий багаж, адже у ручну поклажу вмістити всі теплі речі буде складно.

Також варто серйозніше ставитись до туристичного страхування, адже взимку набагато більше шансів застудитися або травмуватися, наприклад, послизнувшись на льоду.

Крім того, через снігопади можливі перебої з транспортним сполученням. Наприклад, ще на вихідних у Німеччині стався справжній транспортний колапс як на залізниці, так і в аеропортах, який обернувся затримками чи скасуванням рейсів.

Так, аеропорт Мюнхена тимчасово призупинив польоти вранці 5 грудня через крижаний дощ: усі рейси були або скасовані, або відкладені з 6 ранку до полудня. При цьому аеропорт попередив, що багато рейсів, запланованих до кінця дня, також можуть вплинути суворі погодні умови, пише The Independent.