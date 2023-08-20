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Кінець дешевого туризму: в Іспанії суд заборонив здавати туристам житло подобово

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Іспанії суд заборонив здавати туристам житло подобово в найбільш затребуваних районах

Не лише в Туреччині порахували гроші та туристів, які йдуть у приватний сектор, закликавши з ними боротися адміністративними методами. Так, тривожний для туристів прецедент трапився і в Іспанії. Там у популярній у туристів провінції суд заборонив здавати їм житло подобово в найбільш затребуваних районах — йдеться про Андалузію.

Як повідомляє про це іспанська преса, йдеться про позов, поданий міською радою Кадіса проти заявки на туристичне житло в районі старого міста, Верховний суд Андалусії і прийняв рішення, яке створить прецедент з цього питання, бо згідно з цим рішенням резиденції в центрі міста більше не зможуть використовуватись у туристичних цілях.

Аналогічне рішення ухвалено і в Севільї. Суд назвав і підставу для заборони – реалізація Туристичного житла скасовує Генеральний план містобудування. За фактом житло, що здається туристам, хочуть перевести в статус «готелів іншого типу», що означатиме зовсім інший підхід та інше оподаткування.

Хоча є й голоси проти. Арлос Перес Ланзак, президент Андалузької асоціації резидентів для туристів заявив, що система туристичного житла, яка, за його словами, являє собою ринок на чотири мільярди євро, «динамізує» туризм та економіку. Але зважаючи на все офіційний готельний бізнес не бажає такої «динаміки» за свій рахунок.

Нагадаємо, що в Туреччині також підрахували середню кількість приватних квартир і будинків, що здаються туристам, тільки на одному Airbnb – і були вражені масштабом «підривної діяльності» туристів що понаїхали.

“Привабливість подобової оренди для домовласників зробила Airbnb конкурентоспроможною з готелями”, – заявляють у турецькій пресі. Тільки в Стамбулі для оренди пропонуються близько 45 тис. одиниць нерухомості, з них майже 68% – це квартири чи будинки, середня вартість за ніч – від 2.6 тис. турецьких лір (100$). В Анталії на даному сайті представлено майже 28 тис. одиниць нерухомості, тут це переважно приватні будинки, і орендувати на ніч будинок з 2 спальнями в центрі міста можна за 2-3 тис. турецьких лір. Трохи менше пропозицій у Бодрумі та Ізмірі – близько 7 та 10 тис. пропозицій відповідно, ціна питання – від 1.5 тис. лір за квартиру у центрі міста до 15 тис. за віллу. Так що в країні вже почалася боротьба з житлом, що незаконно здається — крайніми, звичайно, виявляються туристи. Подробиці читайте тут.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Горілка при артриті та джин від зморшок: вчені встановили, як правильно пити алкоголь, щоб пішло на користь здоров’ю».

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