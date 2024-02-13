Названі місто Європи з найдешевшим житлом на Airbnb

Польська столиця Варшава пропонує туристам найвигідніші ціни на проживання у житлі, орендованому через сервіс Airbnb.

Як пише FTN News з посиланням на результати нового дослідження European Nightlife Index, середня вартість оренди апартаментів у цьому місті становить 74,32 євро.

А ось найвищі ціни в Європі на житло через Airbnb було зафіксовано в шотландській столиці Единбурзі, де одна ніч коштуватиме в середньому 198,8 євро.

Топ-5 міст Європи з найдешевшими цінами на Airbnb

1. Варшава, Польща (74,32 євро).

2. Стамбул, Туреччина (76,25 євро).

3. Братислава, Словаччина (78,3 євро).

4. Краків, Польща (83,34 євро).

5. Будапешт, Угорщина (89,9 євро).

Топ-5 міст Європи з найвищими цінами на Airbnb

1. Едінбург, Шотландія (198,8 євро).

2. Венеція, Італія (194,16 євро).

3. Лондон, Англія (193,24 євро).

4. Париж, Франція (187,7 євро).

5. Амстердам, Нідерланди (180,6 євро).