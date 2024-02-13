Названі місто Європи з найдешевшим житлом на Airbnb

Польська столиця Варшава пропонує туристам найвигідніші ціни на проживання у житлі, орендованому через сервіс Airbnb.
Як пише FTN News з посиланням на результати нового дослідження European Nightlife Index, середня вартість оренди апартаментів у цьому місті становить 74,32 євро.
А ось найвищі ціни в Європі на житло через Airbnb було зафіксовано в шотландській столиці Единбурзі, де одна ніч коштуватиме в середньому 198,8 євро.
Топ-5 міст Європи з найдешевшими цінами на Airbnb
1. Варшава, Польща (74,32 євро).
2. Стамбул, Туреччина (76,25 євро).
3. Братислава, Словаччина (78,3 євро).
4. Краків, Польща (83,34 євро).
5. Будапешт, Угорщина (89,9 євро).
Топ-5 міст Європи з найвищими цінами на Airbnb
1. Едінбург, Шотландія (198,8 євро).
2. Венеція, Італія (194,16 євро).
3. Лондон, Англія (193,24 євро).
4. Париж, Франція (187,7 євро).
5. Амстердам, Нідерланди (180,6 євро).