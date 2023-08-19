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КитайТуризм

У Китаї знайшли магазин, який знаходиться на висоті 120 метрів від землі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Китаї виявлено

Незвично розташований магазин виявлено у Китаї, інформує Pravilamag.

Цей магазин висотою 120 метрів над рівнем землі розташований на крутому схилі скелі. Про нього заговорили у соціальній мережі Twitter (тепер відомої як Х), а потім про це дізналися ЗМІ.

Ця невелика дерев’яна споруда, що швидше нагадує каплицю, знаходиться в Національному геологічному парку Сіньючжай в китайській провінції Хунань і призначена для альпіністів.

У Китаї знайшли магазин, який знаходиться на висоті 120 метрів від землі

Згідно з повідомленням, тут альпіністи можуть придбати “необхідні закуски, освіжаючі напої та засоби для виживання під час сходження”. Запаси поповнюються у магазині з використанням зиплайнів.

Користувачі соціальних мереж побачили в цій концепції “інноваційний спосіб поєднання зручності та приголомшливих пейзажів”.

Інші дивують, обговорюючи, як співробітники цього магазину добираються до нього щодня, і називають це місце “ризикованим місцем для відпочинку”.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Встановлено необхідну кількість кроків на день, щоб запобігти передчасній смерті».

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