Повністю заборонять: Airbnb анонсував важливе нововведення

Сервіс Airbnb – онлайн-майданчик для розміщення та пошуку короткострокової оренди приватного житла по всьому світу — заборонив використання камер відеоспостереження в приміщеннях, що здаються.

Раніше компанія дозволяла використання внутрішніх відеокамер у таких зонах, як, наприклад, коридори та вітальні, якщо господарі вказували на їх наявність у своїх оголошеннях. Записувальні пристрої, за правилами сервісу, не допускалися у спальнях та ванних кімнатах.

Тепер Airbnb вирішив повністю їх заборонити.

“Встановлювати в житло камери відеоспостереження або записувальні пристрої не можна, навіть якщо вони вимкнені. Приховані камери завжди були і будуть суворо заборонені. Господарям дозволено встановлювати зовнішні камери відеоспостереження, прилади моніторингу шуму та смарт-пристрої, якщо вони відповідають наведеним нижче правилам та застосовуються. Ці правила набирають чинності з 30 квітня 2024 року”, – зазначається на сайті сервісу.

Таким чином, тепер господарям заборонили встановлювати камери та записувальні пристрої (навіть вимкнені) усередині житла, незалежно від зони. У тому числі в коридорі, спальні, ванній кімнаті, вітальні або гостьовому будинку.

“Господарі можуть встановлювати зовнішні камери відеоспостереження та записувальні пристрої, якщо в оголошенні зазначено їх розташування (наприклад, “У мене є камера у дворі”, “Над патіо встановлена камера” або “Камера висить над басейном”). Господарям заборонено розміщувати камери та записувальні пристрої там, де гостям особливо важливий особистий простір (наприклад, у саунах та душових на вулиці)”, – йдеться також у тексті.

Крім того, господарям дозволено встановлювати прилади моніторингу шуму (без запису звуку) всередині житла, якщо вони перебувають у спільному приміщенні та інформація про це є в оголошенні.