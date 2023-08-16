У Туреччині вражені масштабом «підривної діяльності» приїжджих: виявлено основні канали здачі житла

У Туреччині підрахували середню кількість приватних квартир і будинків, що здаються туристам, лише на одному Airbnb — і були вражені масштабом «підривної діяльності» понаїхавших. Адже багато хто здає в оренду нерухомість через соцмережі та месенджери, воліючи не світитися перед владою.

Так, тільки в одній Анталії здається 24 тис. будинків тільки цим сервісом — а є ще й «Букінг», і соцмережі, і «сарафанне радіо». Тож «проблема розміщення туристів поза готелем загострюється» – і подекуди вже проводяться рейди щодо виявлення незаконних здавань. Крайніми, як завжди, виявляються туристи.

“Привабливість подобової оренди для домовласників зробила Airbnb конкурентоспроможною з готелями”, – заявляють у турецькій пресі. Тільки в Стамбулі для оренди пропонуються близько 45 тис. одиниць нерухомості, з них майже 68% – це квартири чи будинки, середня вартість за ніч – від 2.6 тис. турецьких лір (96$ за поточним курсом). В Анталії на даному сайті представлено майже 28 тис. одиниць нерухомості, тут це переважно приватні будинки, і орендувати на ніч будинок з 2 спальнями в центрі міста можна за 2-3 тис. турецьких лір. Трохи менше пропозицій у Бодрумі та Ізмірі – близько 7 та 10 тис. пропозицій відповідно, ціна питання – від 1.5 тис. лір за квартиру у центрі міста до 15 тис. за віллу.

При цьому Airbnb – не єдиний сайт, де здійснюється оренда подобово. На sahibinden.com розміщено 23 726 оголошень подобової оренди по всій Туреччині. У соцмережах також перебувають відповідні сайти.

У результаті де-не-де вже почали закликати населення «стукати» на нелегалів, що здають житло — першим це зробила влада найпопулярнішого району Стамбула, району Фатіх, в якому знаходяться майже всі туристичні місця. Виявляє незаконних квартироздатників муніципалітет району відомим способом – «стукати» на них закликають транспаранти в різних частинах району, які заявляють: «Ви можете повідомити про будинки чи квартири, що здаються подобово у вашому районі». Як наголошують у турецькій пресі, такі квартири часто «викликають проблеми з безпекою» і громадяни охоче «здають» їх. Після чого за адресою приїжджає спеціальна комісія та поліція. Квартири за підсумками опечатуються — а туристам доводиться викидатися без будь-якої надії повернути назад свої гроші.

До речі, туристи з багатьох країн займаються цим бізнесом. «Поки ми думали, що зараз заробимо на них гроші, вони почали робити самі гроші», – так обурені турецькі готельєри прокоментували ситуацію зі здаванням іноземцями своїх будинків у Туреччині в оренду іншим туристам ще на одному курорті. Йдеться про курорт Бурса, популярний у туристів з арабських країн.

Арабські відпочиваючі наслідували приклад німецьких та і англійських туристів. «Це стало звичайною практикою: ті, хто приїжджає до Туреччини як туристи і купує там будинок, потім перетворюють це на комерційну діяльність і стають конкурентами готелям. Практика здачі в оренду будинків, куплених іноземцями, зараз практикується і в Бурсі, яка є одним із найпопулярніших напрямків у туристів з арабських країн», – заявляють турецькі експерти.

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