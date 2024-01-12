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СШАТуризм

У США шахрай через Airbnb обдурив туристів на 7 мільйонів доларів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У США шахрай через Airbnb обдурив туристів на 7 мільйонів доларів

У США затримали шахрая, який підозрюється в отриманні близько 7 мільйонів доларів шляхом обману клієнтів сервісу з бронювання житла Airbnb у період з січня 2018 року по листопад 2019 року.

Згідно з ордером на арешт, отриманим The Independent, чоловік на ім’я Шрей Гоел та його спільники використовували різні особи, щоб двічі забронювати нерухомість та відмовити клієнтам у відшкодуванні коштів при скасуванні броні. Схема охопила майже 100 об’єктів нерухомості у різних штатах США та дозволила шахраям провести понад 10 тисяч бронювань на Airbnb.

За даними слідства, злочинці виставляли на Airbnb те саме житло по кілька разів, а потім віддавали перевагу клієнту, який запропонував найвищу суму за оренду. Решті претендентів під фальшивими приводами, наприклад, посилаючись на форс-мажорну ситуацію, вони відмовляли в заздалегідь оплаченому житлі і пропонували оселитися за ту ж суму в менш якісному. Якщо клієнт на це не погоджувався, йому все одно відмовляли у відшкодуванні коштів.

При цьому Гоел приховував негативні відгуки, видаляючи і повторно вносячи нерухомість на сайт, а також публікував позитивні відгуки, що вводять в оману. Також для реалізації цієї схеми він використовував фіктивні особи господарів та неіснуючі об’єкти нерухомості.

Також він неправдиво повідомляв платформу оренди Airbnb, нібито гість проживав в об’єкті нерухомості, що позбавляло останнього права на повне повернення коштів відповідно до політики Airbnb.

У поле зору правоохоронних органів Гоел потрапив ще в 2019 році, коли медіа-компанія Vice запустила розслідування проти нього після того, як один із авторів видання вважав підозрілим заміну нерухомості, що орендується, нібито через те, що початкова була затоплена водою.

Після того, як сюжет Vice став вірусним, з журналістами зв’язалося ФБР, а Airbnb пообіцяла перевіряти ще раз всю нерухомість на платформі і видалити пов’язані з Гоелом акаунти.

Як повідомило Fox News, ордер на арешт Гоела було видано 28 грудня. Він був заарештований, а потім звільнений під заставу. Дата суду ще не призначена, оскільки прокуратура досі веде розслідування. На даний момент йому пред’явлено звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів та крадіжки особистих даних за обтяжливих обставин.

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