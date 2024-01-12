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Туризм

Опубліковано список найкращих туристичних напрямків 2024 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Опубліковано список найкращих туристичних напрямків 2024 року
depositphotos.com

Компанія Airbnb опублікувала список популярних міжнародних напрямків та представила свої прогнози на 2024 рік, проголосивши його роком глобального дослідження, повідомляє VisaGuide.World.

Японія та Італія займають лідируючі позиції у списку місць, які варто відвідати цього року. У компанії зазначили, що у Бразилії кількість пошукових запитів на карнавальні вихідні у Ріо-де-Жанейро збільшилася на 136 відсотків.

Список із 24 світових напрямків, рекомендованих Airbnb для цього року, виглядає так:

  1. Індіанаполіс, Індіана
  2. Варшава Польща
  3. Осака, Японія
  4. Кіото, Японія
  5. Буенос-Айрес, Аргентина
  6. Марракеш, Марокко
  7. Сальвадор, Бразилія
  8. Париж, Франція
  9. Дюсельдорф, Німеччина
  10. Пуерто-дель-Кармен, Канарські острови, Іспанія
  11. Мельбурн, Австралія
  12. Філадельфія, Пенсільванія
  13. Лілль, Франція
  14. Стокгольм, Швеція
  15. Токіо, Японія
  16. Ріо-де-Жанейро, Бразилія
  17. Кортіна-д’Ампеццо, Італія
  18. Мілан, Італія
  19. Рим, Італія
  20. Масейо, Бразилія
  21. Даллас, Техас
  22. Мехіко, Мексика
  23. Колорадо-Спрінгс, Сполучені Штати
  24. Нассау, Багами

В Airbnb також зазначили, що деякі напрямки продемонстрували збільшення активності пошуку у перших трьох кварталах 2023 року порівняно з тим самим періодом у 2024 році. Список найвищого приросту пошукової активності включає Японію, Тайвань, Албанію, Сінгапур, Фінляндію, Об’єднані Арабські Емірати, Кюрасао, Арубу, Таїланд і Гватемалу.

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