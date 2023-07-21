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ГреціяТуризм

У Греції починається паніка: туристичні курорти перетворюються на міста-примари

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Греції починається паніка: туристичні курорти перетворюються на міста-примари

«У Європі апокаліпсис, ми живемо у кошмарі!» – такі заяви з приводу пекельної спеки прозвучали з боку місцевої влади популярною у туристів Греції. Міста та курортні зони країни порожніють, туристи розбігаються від неймовірної спеки та супутніх їй лісових пожеж. При цьому послаблень погода не обіцяє.

Як заявляє видання Sky News, у Греції вже перетворилися на попіл понад 7 тис. акрів землі — і це часто курортні території. У передмісті Мандра, неподалік Афін, 250 пожежників за підтримки 75 пожежних машин, 11 літаків та дев’яти гелікоптерів борються з вогнем. У самому місті проводиться евакуація. У відомому на туристичній карті районі Корінф, на захід від Афін, лише за вчора в місті Лутраки внаслідок пожежі серйозно постраждало щонайменше 30 будинків.

Аналогічний «апокаліпсис» будь-якої миті може розвернутися і в сусідніх країнах. На Сардинії в середу зафіксували +46 градусів тепла і експерти побоюються, що інші стихійні лиха — питання часу. У Туреччині був знеструмлений популярний — переважно у місцевих курорт Датча, передбачувана причина НП – спека. Загалом, нагадаємо, експерти побоюються, що «тепловий вибух», зафіксований у Сахарі, призведе до того, що туризм у Південній Європі «накриється мідним тазом». Так, до середини цього тижня на вкрай популярних у туристів італійських островах — Сицилії та Сардинії — очікуються рекорди +50 градусів за Цельсієм (читайте тут). При цьому “хвиля тепла” тягнеться аж до Китаю, а також буйствує і в іншій півкулі – і послаблень поки не обіцяють.

І ризики схожі на правду — туристи розбігаються з найпопулярніших курортів у паніці. «Наш готель перетворився на духовку», — заявили туристи з Великобританії, які приїхали відпочити на популярний грецький острів Родос у липні цього року і потрапили в пекельну спеку – стовпчик термометра стабільно показував +40 °C.

«Підсмажені» відпочиваючі, регулярно відчували почуття надмірної слабкості, нездужання і запаморочення. Вони були змушені ухвалити рішення скоротити свою відпустку та повернутися назад на батьківщину раніше на три дні. Подробиці читайте за цим посиланням.

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