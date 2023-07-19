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Наш готель перетворився на духовку: туристи почали тікати з курортів через пекельну спеку, незважаючи на втрату грошей

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Наш готель перетворився на духовку: туристи почали тікати з курортів через пекельну спеку, незважаючи на втрату грошей

“Наш готель перетворився на духовку”, – заявили іноземні туристи, які приїхали у відпустку до Греції. Нестерпна спека змусила їх вибирати — гроші, витрачені на путівку чи здоров’я. Відпочиваючі нерідко віддають перевагу останньому і тікають із курортів, повідомила британська газета Express.

Серед таких «кліматичних втікачів» виявилася сім’я з Великобританії, яка приїхала відпочити на популярний острів Родос цього липня. 49-річна Салі Урвін разом зі своїми двома синами-підлітками після прильоту потрапили в пекельну спеку – стовпчик термометра стабільно показував +40 °C. «Підсмажені» відпочиваючі, регулярно відчували почуття надмірної слабкості, нездужання і запаморочення. Вони були змушені ухвалити рішення скоротити свою відпустку та повернутися назад на батьківщину раніше на три дні.

«Було жахливо. Я працювала в Техасі і в усьому світі, але там було просто душно, — поділилася Салі своїми враженнями. Змучена пекельною спекою та відсутністю можливості приємно провести час сім’я вирішила більше ніколи не їздити до південноєвропейських країн у липні та серпні, особливо у супроводі дітей.

За словами туристки, температура піднімалася вище +40 °C, що робило її терпимою тільки в ранні ранкові та пізні вечірні години. «На момент нашого від’їзду було щонайменше +43 °C. Готель був повністю оброблений штучним мармуром і нагадував величезну піч. По суті він перетворився на духову», — зазначила вона.

Поділившись своїм досвідом в інтернеті, мандрівниця зіткнулася з критикою з боку інтернет-тролів, які висміяли її побоювання, припустивши, що просто вона ніколи раніше не була за кордоном і що спека цілком нормальна для літа. На що мандрівниця відповіла: Коли ми приїхали туди, було жарко. У мене було багато відпусток у спекотних країнах, але тут ставало все спекотніше і спекотніше. Ми всі були намазані кремом для засмаги. Єдиний спосіб зберегти прохолоду – сидіти у воді. Дітям було нудно, а ми нічого не могли вдіяти. Я трохи турбувалася за деяких літніх відпочиваючих: вони ледве пересувалися через спеку, а дехто взагалі не виходив із номера на вулицю. Було приємно повернутися до Великобританії — дощово, сиро та холодно, повернення освіжає».

Нагадаємо, антициклон із міфічною назвою «Цербер» на південному Середземномор’ї прийшов із Африки. Він супроводжується високим тиском і надзвичайно високими температурами поверхні моря, що ускладнює проникнення більш прохолодного повітря. “Тепловий вибух”, зафіксований у Сахарі, призведе до того, що туризм у Південній Європі “накриється мідним тазом”. Так, до середини цього тижня на вкрай популярних у туристів італійських островах — Сицилії та Сардинії — очікуються рекорди +50 °C.

Як повідомляє Bloomberg, причина таких рекордних температур — «тепловий вибух», що зафіксований у Сахарі і поширюється аж до центральної Європи. За прогнозами експертів, хвиля спеки з Північної Африки здатна оновити температурні рекорди у багатьох містах. Подробиці читайте у матеріалі «Туризм накривається мідним тазом: тепловий вибух у Сахарі засмажить курорти пекельною спекою в +50°C».

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