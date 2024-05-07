В Єгипті почалося свято для туристів, яке відзначається з 2700 року до нашої ери

Готелі Хургади забиті: як пишуть у єгипетській пресі, туристи з 25 країн з’їхалися на курорти країни, щоб долучитись до найдавнішого свята Єгипту. У країні Пірамід розпочалося свято, що відзначається з 2700 року до нашої ери — так званий Шам ель-Нессім — це свято закінчення зими і початку весни (а сезони в Давньому Єгипті вважалися за розливами Нілу): святкувати цей день приблизно на початку нинішнього травня почали ще давні єгиптяни

У пресі зазначили, що готелі Хургади, Шарм-ель-Шейха та Марса-Алама заповнили європейські та місцеві туристи, які готуються відзначити свято.

Як відзвітував Салех Аль-Сухаджі, голова одного з туристичних селищ на Червоному морі, на курортах Хургада та Марса Алам спостерігається помітне зростання заповнюваності з боку іноземного та внутрішнього туризму. У дні свята Шам-ель-Нессім кількість підтверджених резервацій варіюється від 80 до 95%. Причому Хургада приймає туристів приблизно 25 різних національностей.

Як додав шеф-кухар Алі Нахі, під час Шам-ель-Нессім проводяться спеціальні урочистості за участю низки іноземних туристів. Серед святкових страв — солона риба, фарбовані яйця, хумус та інші страви. Туристам обіцяно танцювальні вечірки та тематичні фотографії.

Наша довідка: Шам ель-Нессім, як вважається, одна із традицій єгиптян з дуже давніх часів. Запевняють, що це старовинне весняне свято єгиптяни відзначають з 2700 року до нашої ери (третя династія Старого царства) і пов’язане з сільськогосподарським минулим стародавніх єгиптян. Це свято початку весни та сільськогосподарських робіт, яке у давні часи єгиптяни відзначали у день весняного рівнодення. Дату вони визначали за напрямом сонячного світла на сході сонця над пірамідами. Коли Єгипет потрапив під владу Римської імперії, свято поступово приурочили до святкування християнського Великодня. У результаті Шам ель-Нессим в Єгипті залишився всенародним святом, яке святкують як мусульмани, так і християни Єгипту в перший понеділок після коптського православного Великодня.

До речі, туристів попереджають: одну зі страв свята куштувати швидше не рекомендується. Єгиптяни готують спеціальну страву — «фесих», до її складу входить солона риба, прикрашена зеленню та квасолею. Справа в тому, що рибу солять і маринують протягом кількох місяців, і в цілому — це такий єгипетський аналог риби фугу, готувати яку справжнє мистецтво, секрети якого передаються з покоління до покоління. А помилка може запросто спричинити отруєння, і, як попереджають туристів, у дні свята це трапляється.