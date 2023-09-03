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ІспаніяТуризм

Популярний курорт радить туристам закривати кран під час чищення зубів: почалися масові ануляції турів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Популярний курорт радить туристам закривати кран під час чищення зубів: почалися масові ануляції турів

Екстремальна спека у європейському Середземномор’ї загрожує знищити не лише пляжний туризм. Викликана їй посуха призвела до того, що знаменитий SPA-курорт запроваджує для туристів обмеження на воду. У результаті почалися масові ануляції турів.

Йдеться про іспанські спа-курорти, розташовані в Малазі, Андалусія. Там туристам почали радити закривати водопровідний кран під час чищення зубів, щоб заощадити споживання води. І в цілому весь регіон вживає заходів щодо скорочення споживання води, що й відлякало туристів.

Якби не власний 2000-літровий резервуар для води цими днями, курорт уже був би закритий — запевняють джерела видання. При цьому багато туристів не готові їхати на таких умовах і готелі накрили вал відмов.

“Залишається сподіваються, що наступної зими буде достатньо дощів”, – заявляють місцеві власники готелів.

На всі інші проекти погана надія — посуха призвела до виснаження головного водосховища регіону і альтернатив поки не передбачається. Якщо ж повториться тепла та суха зима та спекотне літо — понад 100 тисяч осіб, особливо тих, хто працює у готелях та інших засобах розміщення, ризикують залишитися без роботи.

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