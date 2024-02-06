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АргентинаТуризм

Аргентину “плавить” 40-градусна аномальна спека

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Аргентину

Аргентинці масово шукають тінь і намагаються освіжитися у фонтанах через пекельну спеку, яка охопила країну. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, температура в Аргентині піднімається до нестерпних +40 градусів.

“Все тане, все тане. Усередині країни справи складніші. Тут, принаймні, є річка і трохи повітря. Там – це пекло”, – сказав агентству мешканець Буенос-Айреса.
В Аргентині проживає близько 45 мільйонів чоловік, і вона є важливим виробником сої, кукурудзи та пшениці.

Сотні людей збираються біля річок і обливаються водою, щоб упоратися зі спекою, оскільки по всій країні оголошено червоний рівень небезпеки через високі температури.

“Навіть кондиціонера недостатньо. Тепло поширюється з даху по будинку, там просто неможливо залишатися. Тому найкраще втекти та пошукати таке місце біля річки, щоб добре провести час із родиною”, – кажуть місцеві жителі.

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