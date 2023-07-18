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Туризм “накривається мідним тазом”: тепловий вибух у Сахарі засмажить курорти пекельною спекою в +50°C

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туризм

«Тепловий вибух», зафіксований у Сахарі, призведе до того, що туризм у Південній Європі «накриється мідним тазом». Так, до середини цього тижня на вкрай популярних у туристів італійських островах — Сицилії та Сардинії — очікуються рекорди +50 градусів за Цельсієм.

Як повідомляє Bloomberg, причина таких рекордних температур – «тепловий вибух», зафіксований у Сахарі і поширюється аж до центральної Європи. За прогнозами експертів, хвиля спеки з Північної Африки здатна оновити температурні рекорди у багатьох містах. Нагадаємо, колишній рекорд, зафіксований на Сардинії лише два роки тому, становив +48°C.

Крім італійських островів, під ударом виявиться багато популярних у туристів європейських столиць – Рим, Афіни, Мадрид і Барселона. Нагадаємо, у Римі туристів уже попередили, що в умовах аномальної спеки відвідування екскурсій може бути небезпечним для здоров’я, і закликали «сидіти вдома» під кондиціонером — або, принаймні, в тіні з 11 до 18 години.

Страждає від спеки і Туреччина, рекорди ставить популярна у наших туристів провінція Анталія, найвищу температуру зафіксовано в Манавгаті — понад +44 градуси. На звичайно жвавому пляжі Коньяалти майже не видно туристів, а ті, хто є, вважають за краще рятуватися від спеки в морі. Подробиці читайте у матеріалі “Пляжі в Анталії почали порожніти: туристи від дикої спеки ховаються в готелях“.

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