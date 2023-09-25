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Єгипет чекає на удар: туристів попередили відразу про 4 небезпеки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єгипет чекає на удар: туристів попередили відразу про 4-и небезпеки

«Дуже спекотну погоду», активне сонце та сильні пориви вітру пообіцяли туристам у Єгипті. Головне управління метеорології країни Пірамід попередило туристів відразу про чотири небезпеки.

Крім спеки та активного сонця вдень на них очікує сильний вітер, тобто і піщані бурі, і хвилі на морі, а також ранковий туман, через який знижується видимість на дорогах та підвищується ризик ДТП для автобусів, які перевозять туристів на екскурсії.

“Попереджаємо про появу туману в ранні ранкові години на деяких дорогах, що ведуть до північного узбережжя і назад, який часом може бути густим – у тому числі в районах Великого Каїру, Нижнього Єгипту та Синаю”, – зокрема, повідомили метеорологи. Вони порадили водіям автомобілів бути обережними на цих дорогах рано-вранці через погану видимість, залишати безпечні відстані між автомобілями та включати фари автомобіля під час руху, щоб забезпечити безпеку перехожих та пасажирів.

Також у прогнозі місцевим мешканцям та туристам повідомили, що на Червоному морі очікується «помірний» стан. “Висота хвиль коливається від півтора до двох метрів, вітер біля поверхні – північно-західний”, – додали експерти. Тобто купатися дуже некомфортно.

Щодо прогнозу на курортах — то в Хургаді весь тиждень стовпчик термометра потримається близько +35 градусів. Уночі також близько +30. Також туристам пообіцяли дуже високий індекс сонячної активності. У Шарм-ель-Шейху майже така сама картина і навіть спекотніше – +36-37 градусів. Вода у Червоному морі при цьому прогріта до +29.

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