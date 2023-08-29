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В Італії туристів закликали залишатися в готелях через страшну спеку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Італії туристів закликали залишатися в готелях через страшну спеку

У популярній у туристів Італії, страшна літня спека і висока вологість нікуди не поділися. На 15 міст країни, включаючи Рим та Мілан, обрушився антициклон Неро. У зв’язку з цим місцева влада закликала мандрівників переховуватися від пекла в готелях. Скільки ще триватиме погодна аномалія в Італії – у матеріалі «DIP».

Як уточнили італійські синоптики, температура в 15 містах півострову тримається на критичній позначці +40 °C, через це всім туристам настійно рекомендовано залишатися в готелях та інших закритих приміщеннях з 10:00 ранку до 16:00 дня, щоб уникнути небезпечних сонячних променів та опіків.

Уточнювалося, що під особливо сильний вплив високих температур потрапили північ і центр півострова, тоді як південні регіони залишаються сприятливішими для пляжного відпочинку та подорожей. За даними порталу європейського аналітичного порталу, спека в Римі та Мілані, двох головних туристичних магнітах Італії, найближчим часом триматиметься на позначці +37 °C. Аналогічні рекомендації були надані і для туристів, які прямують до Неаполя, Флоренції та Генуї.

Список міст, оголошених «червоними» зонами через пекельну спеку, наступний:

  1. Болонья
  2. Больцано
  3. Брешіа
  4. Верона
  5. Латина
  6. Палермо
  7. Перуджа
  8. Рієті
  9. Турін
  10. Фрозіноне

Аномально спекотну погоду курортному напрямку забезпечив африканський антициклон Неро, який разом із спекою приніс і високу вологість, що зробило італійське повітря «важким». У деяких районах задуха стала «непридатною для дихання».

За даними метеорологів, циклон залишиться у Середземномор’ї як мінімум до кінця місяця. Що стосується атмосфери вночі, то поки що в темний час доби в спекотних італійських провінціях важко спати. Для гарного сну експерти рекомендували включати вентиляцію у спальних приміщеннях. У денний час пити більше води, уникати фізичних навантажень і дотримуватися інших елементарних запобіжних заходів – користуватися сонцезахисним кремом з SPF30 і носити головні убори та легкий одяг, не вживати алкоголь, і людям вибирати свіжі продукти, фрукти та овочі та їсти чотрири рази замість трьох. Фахівці також попередили про можливість збільшити ризик пожеж.

Втім, екстремальна для кінця серпня температура тримається не лише в Італії, а й у Португалії. Там туристам влада рекомендувала уникати прямих сонячних променів з 11:00 ранку до 17:00 вечора і використовувати сонцезахисний крем із високим SPF.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вчені назвали вітамін, який захищає від раку».

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