В Італії туристів закликали залишатися в готелях через страшну спеку

У популярній у туристів Італії, страшна літня спека і висока вологість нікуди не поділися. На 15 міст країни, включаючи Рим та Мілан, обрушився антициклон Неро. У зв’язку з цим місцева влада закликала мандрівників переховуватися від пекла в готелях. Скільки ще триватиме погодна аномалія в Італії – у матеріалі «DIP».

Як уточнили італійські синоптики, температура в 15 містах півострову тримається на критичній позначці +40 °C, через це всім туристам настійно рекомендовано залишатися в готелях та інших закритих приміщеннях з 10:00 ранку до 16:00 дня, щоб уникнути небезпечних сонячних променів та опіків.

Уточнювалося, що під особливо сильний вплив високих температур потрапили північ і центр півострова, тоді як південні регіони залишаються сприятливішими для пляжного відпочинку та подорожей. За даними порталу європейського аналітичного порталу, спека в Римі та Мілані, двох головних туристичних магнітах Італії, найближчим часом триматиметься на позначці +37 °C. Аналогічні рекомендації були надані і для туристів, які прямують до Неаполя, Флоренції та Генуї.

Список міст, оголошених «червоними» зонами через пекельну спеку, наступний:

Болонья Больцано Брешіа Верона Латина Палермо Перуджа Рієті Турін Фрозіноне

Аномально спекотну погоду курортному напрямку забезпечив африканський антициклон Неро, який разом із спекою приніс і високу вологість, що зробило італійське повітря «важким». У деяких районах задуха стала «непридатною для дихання».

За даними метеорологів, циклон залишиться у Середземномор’ї як мінімум до кінця місяця. Що стосується атмосфери вночі, то поки що в темний час доби в спекотних італійських провінціях важко спати. Для гарного сну експерти рекомендували включати вентиляцію у спальних приміщеннях. У денний час пити більше води, уникати фізичних навантажень і дотримуватися інших елементарних запобіжних заходів – користуватися сонцезахисним кремом з SPF30 і носити головні убори та легкий одяг, не вживати алкоголь, і людям вибирати свіжі продукти, фрукти та овочі та їсти чотрири рази замість трьох. Фахівці також попередили про можливість збільшити ризик пожеж.

Втім, екстремальна для кінця серпня температура тримається не лише в Італії, а й у Португалії. Там туристам влада рекомендувала уникати прямих сонячних променів з 11:00 ранку до 17:00 вечора і використовувати сонцезахисний крем із високим SPF.

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