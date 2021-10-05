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Європейський союз рекомендував третю дозу вакцини від Pfizer і Модерна

Європейське агентство з ліків рекомендувало третю дозу вакцини від Pfizer і Moderna
Міжнародні організаціїЄСМедицина
Гліб Парфененко

Європейське агентство з лікарських засобів рекомендує додаткову дозу вакцин Covid-19 від компаній Pfizer і Moderna.

Цей захід застосовується до людей з сильно ослабленою імунною системою не менше ніж через 28 днів після отримання другої дози.

Ця рекомендація з’явилася в результаті досліджень, які показали, що додаткова доза цих вакцин підвищує здатність до утворення антитіл у пацієнтів, які перенесли трансплантацію, і у людей з ослабленою імунною системою.

Для інших введення повторної дози можна розглядати як мінімум через 6 місяців після другого уколу – у людей у ​​віці 18 років і старше.

Італія, Франція, Німеччина, Ірландія і Болгарія входять в число країн, які вже почали вводити треті дози вакцини. А Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни відкласти ревакцинацію до тих пір, поки не буде вакциновано більше людей в усьому світі.

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