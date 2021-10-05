Европейский союз рекомендовал третью дозу вакцины от Pfizer и Модерна

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует дополнительную дозу вакцин против Covid-19 от Pfizer и Moderna.

Эта мера применяется к людям с сильно ослабленной иммунной системой не менее чем через 28 дней после приема второй дозы.

Эта рекомендация является результатом исследований, которые показали, что дополнительная доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела у пациентов с трансплантатами и у людей с ослабленной иммунной системой.

По мнению других, повторные дозы могут рассматриваться как минимум через 6 месяцев после второй инъекции у людей в возрасте 18 лет и старше.

Италия, Франция, Германия, Ирландия и Болгария входят в число стран, которые уже начали вводить третьи дозы вакцины. А Всемирная организация здравоохранения призвала страны отложить ревакцинацию до тех пор, пока не будет вакцинировано больше людей во всем мире.