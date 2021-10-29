Популярні туристичні пам’ятки Іспанії, Італії та Хорватії, які незабаром можуть потонути під водою

Нове дослідження показало, що десятки незамінних європейських пам’яток можуть затонути під водою через зміну клімату. Підвищення рівня моря може вплинути на лідерів у туристів в Іспанії, Італії, Хорватії і навіть Англії.

Дослідження Climate Central показало, що якщо викиди вуглецю залишаться на нинішньому рівні три градуси, багато спільнот і міст можуть зникнути під водою. Які туристичні міста під ризиком в Європі?

Іспанське місто Севілья ризикує втратити чудову площу Іспанії через зміну клімату.

Мережа каналів площі з її безліччю ідилічних мостів пішла б у минуле, якби Plaza пішла під воду.

Сицилія також ризикує втратити одну зі своїх найвідоміших пам’яток під впливом зміни клімату.

Собор Катанії був побудований в 1078 році, хоча він тричі руйнувався і перебудовувався через землетруси та виверження вулкана Етна.

Сьогодні туристи стікаються, щоб помилуватися неймовірним собором у стилі бароко з його складною кам’яною кладкою та картинами 17 століття.

Дослідження Climate Central показує, що цей собор може бути втрачено, якщо глобальне потепління продовжиться з нинішніми темпами.

Хорватія швидко стає одним з улюблених місць відпочинку британських туристів завдяки своїм приголомшливим краєвидам та вражаючим містам.

Однак найближчими роками одна з найвідоміших стародавніх пам’яток країни може бути втрачена через зміну клімату.

Палац Діоклетіана в Спліт ризикує зникнути під водою, якщо рівень моря продовжить підвищуватися з нинішньою швидкістю.

Римський палац був збудований у 4 столітті і сьогодні залишається головною пам’яткою Хорватії.

Він був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1979 році і є великою туристичною пам’яткою, особливо після того, як він використовувався як місце в епічному серіалі HBO «Гра престолів».

Бенджамін Штраус, генеральний директор і головний науковий співробітник Climate Central, сказав: «Рішення, яке ми приймаємо в Глазго, і дії, які ми робимо в цьому десятилітті, матимуть розгалуження на сотні та тисячі років.

«Цю групу запам’ятають за те, що вони обрали: ви обрали процвітаюче майбутнє зі сприятливим для життя кліматом чи ви вважали за краще втопити прибережні райони світу?»

Королева більше не буде присутня на COP26 після поради відпочити, але приєднається до делегатів з відеозв’язку в певні моменти.

Шведський кліматичний активіст Грета Тунберг візьме участь у кліматичних протестах у Глазго під час COP26. До неї приєднаються інші учасники кампанії.