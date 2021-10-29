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Популярные достопримечательности Испании, Италии и Хорватии, которые вскоре могут утонуть под водой

Глеб Парфененко
Зміна клімату може вплинути на багато великих міст Європи (Зображення: GETTY)
Flooded pantheon in Rome, Italy - digital manipulation climate change concept.

Новое исследование показало, что десятки незаменимых европейских памятников могут затонуть под водой из-за изменения климата. Повышение уровня моря может повлиять на лидеров туристов в Испании, Италии, Хорватии и даже Англии.

Исследование Climate Central показало, что если выбросы углерода останутся на нынешнем уровне три градуса, многие сообщества и города могут исчезнуть под водой. Какие туристические города под риском в Европе?

Испанский город Севилья рискует потерять прекрасную площадь Испании из-за изменения климата.

Улюблене місце туристів, Іспанська площа прикрашена гарною андалузькою плиткою. (Зображення: GETTY)
Излюбленное место туристов, Испанская площадь украшена красивой андалузской плиткой. (Изображение: GETTY)

Сеть каналов площади с ее множеством идиллических мостов ушла в прошлое, если бы Plaza ушла под воду.

Сицилия также рискует потерять один из своих самых известных памятников под влиянием изменения климата.

Собор Катания был построен в 1078 году, хотя он трижды разрушался и перестраивался из-за землетрясений и извержений вулкана Этна.

Сегодня туристы стекаются, чтобы полюбоваться невероятным собором в стиле барокко с его каменной кладкой и картинами 17 века.

Популярные достопримечательности Испании, Италии и Хорватии, которые вскоре могут утонуть под водой
Кафедральный собор Святой Агаты в Катании

Исследование Climate Central показывает, что этот собор может быть упущен, если глобальное потепление продолжится с нынешними темпами.

Хорватия быстро становится одним из любимых мест отдыха британских туристов благодаря своим потрясающим видам и поразительным городам.

Однако в ближайшие годы одна из самых известных древних достопримечательностей страны может быть потеряна из-за изменения климата.

Дворец Диоклетиана в Сплите рискует исчезнуть под водой, если уровень моря продолжит повышаться с нынешней скоростью.

Римский дворец был построен в 4 веке и сегодня остается главной достопримечательностью Хорватии.

Палац Діоклетіана у місті Спліт, Хорватія
Дворец Диоклетиана в городе Сплит, Хорватия.

Он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году и является большим туристическим памятником, особенно после того, как он использовался как место в эпическом сериале HBO «Игра престолов».

Бенджамин Штраус, генеральный директор и главный научный сотрудник Climate Central, сказал: «Решение, которое мы принимаем в Глазго, и действия, которые мы предпринимаем в этом десятилетии, будут разветвлены на сотни и тысячи лет.

«Эту группу запомнят за то, что они выбрали: вы избрали процветающее будущее с благоприятным для жизни климатом или вы предпочли утопить прибрежные районы мира?»

Королева больше не будет присутствовать на COP26 после совета отдохнуть, но присоединится к делегатам по видеосвязи в определенные моменты.

Шведский климатический активист Грета Тунберг примет участие в климатических протестах в Глазго во время COP26. К ней присоединятся другие участники кампании.

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