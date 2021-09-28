Нове подорожчання цін на газ в Європі – ціна досягла історичного максимуму

Ціна на природний газ в Європі сьогодні досягла історичного максимуму в 1000 доларів за 1000 кубометрів, згідно з даними біржі ICE. Це призвело до прискорення зростання жовтневих ф’ючерсів на хабі TTF в Нідерландах до 1 031,3 долара за 1 000 куб. м, в результаті чого загальне зростання склав більше 11%.

В даний час ціна трохи знизилася і коливається в районі 1 010 доларів США за 1 000 кубометрів, але продовжує утримувати рекордно високі рівні.

На думку експертів, причиною такого стрибка цін є сильне відставання закачування газу в підземні сховища в Європі від зростаючого попиту.

Тим часом стало ясно, що поставки газу з Росії в Європу в 2021 році досягли історичного максимуму, а “Газпром” збільшив видобуток газу на 18,4% в порівнянні з минулим роком.

У той же час на європейському газовому ринку в першій половині 2021 року поставки газу з Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Південної Америки значно скоротилися, його частка в імпорті знизилася з 41,5% до 31%. В абсолютному вираженні поставки газу до Європи за цей період скоротилися на 10,74 млрд куб. м (або 15,9%).