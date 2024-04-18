У Туреччині назвали наскільки готелі підвищать ціни

Якщо в Туреччині хочуть отримати дохід від туризму, який відповідає прибутковому плану Міністерства культури і туризму на 2024 рік — а він становить 60 мільйонів туристів та 60 мільярдів доларів — то готелі мають терміново підвищити ціни.

Як заявили готельєри для турецького видання Turizm Guncel, справа в тому, що для готелів все більш складною стає проблема зростання витрат через інфляційний тиск, оскільки зростання курсу валют суттєво нижче за рівень інфляції. У результаті ціни необхідно підняти мінімум на 20%, причому йдеться про валютні розцінки – заявляють турецькі готельєри.

Як пояснили турки, 2024 року країна увійшла з високими показниками інфляції, інфляція — за перші три місяці вона склала 15,6%. При цьому зростання обмінних курсів іноземної валюти нижче за рівень інфляції: курс євро до ліри зріс на 6,19%, долара – на 8,43%.

«Туристичний сектор не може продовжувати зазнавати такого тиску на обмінний курс. Вони мають підвищити ціни як мінімум на 20% у перерахунку на чисту іноземну валюту, щоб досягти балансу. Туроператори хочуть отримати прибуток, але це майже неможливо за таких обставин», – запевняють турки.

Щоправда, також вони зазначають, що за гарної, з погляду готельєрів, ціни «реалізація може не відповідати очікуванням», тобто на задерті ціни турист «проголосує гаманцем» – і просто не поїде.