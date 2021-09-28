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Новое подорожание цен на газ в Европе — цена достигла исторического максимума

Глеб Парфененко
Новое подорожание цен на газ в Европе - цена достигла исторического максимума

Цена на природный газ в Европе сегодня достигла исторического максимума в 1000 долларов за 1000 кубометров, согласно данным биржи ICE. Это привело к ускорению роста октябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах до 1 031,3 доллара за 1000 куб. м, в результате чего общий рост составил более 11%.

В настоящее время цена немного снизилась и колеблется в районе 1010 долларов США за 1000 кубометров, но продолжает удерживать рекордно высокие уровни.

По мнению экспертов, причиной такого скачка цен является сильное отставание закачки газа в подземные хранилища в Европе от растущего спроса.

Тем временем стало ясно, что поставки газа из России в Европу в 2021 году достигли исторического максимума, а «Газпром» увеличил добычу газа на 18,4% по сравнению с прошлым годом.

В то же время на европейском газовом рынке в первой половине 2021 поставки газа из Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Америки значительно сократились, его доля в импорте снизилась с 41,5% до 31%. В абсолютном выражении поставки газа в Европу за этот период сократились на 10,74 млрд куб. м (или 15,9%).

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