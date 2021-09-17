Енергетична криза в Європі б’є по промисловим гігантам регіону

Рекордно високі ціни на енергоносії в Європі скоротили прибутки деяких промислових гігантів регіону і тепер представляють серйозну загрозу для відновлення економіки регіону, пише Вlоmbеrg.

Найбільша eвpoпeйcĸa xімічecĸa ĸoмпaнія ВАЅF SE оголосила, що рекордні ціни впливають на бізнес, хоча вона використовує 80% своєї енергії. За даними ВАЅF, ціни на електроенергію за останні кілька місяців “помітно виросли”. Про це повідомив прес-секретар компанії Томас Нонаст. Підприємство компанії в Людвігсхафені є найбільшим в світі інтегрованим хімічним заводом і споживає 6 терават-годин електроенергії на рік.

А найбільший виробник міді на континенті, компанія Aurubis AG, оголосила, що підвищення вартості енергоносіїв призвело до зниження прибутку і буде продовжувати впливати на виробництво до кінця року.

У Великобританії це також призвело до закриття деяких найбільших заводів з виробництва добрив.

Ціни на газ в Європі за рік виросли більш ніж в три рази.

Норвезька компанія Yаrа Іntеrnаtіоnаl АЅА оголосила, що скоротить виробництво аміаку приблизно на 40% через високі ціни на газ.

Джерело: money.bg