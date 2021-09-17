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Энергетический кризис в Европе бьет по промышленным гигантам региона

Глеб Парфененко
BASF

Рекордно высокие цены на энергоносители в Европе сократили доходы некоторых промышленных гигантов региона и теперь представляют серьезную угрозу для восстановления экономики региона, пишет Вlоmbеrg.

Самая большая eвpoпeйcĸa xимичecĸa ĸoмпaния ВАЅF SE объявила, что рекордные цены влияют на бизнес, хотя она использует 80% своей энергии. По данным ВАЅF, цены на электроэнергию за последние несколько месяцев «заметно выросли». Об этом сообщил пресс-секретарь компании Томас Нонаст. Предприятие компании в Людвигсхафене является крупнейшим в мире интегрированным химическим заводом и потребляет 6 тераватт-часов электроэнергии в год.

А крупнейший производитель меди на континенте, компания Aurubis AG, объявила, что повышение стоимости энергоносителей привело к снижению прибыли и будет продолжать влиять на производство до конца года.

В Великобритании это также привело к закрытию некоторых крупнейших заводов по производству удобрений.

Цены на газ в Европе за год выросли более чем в три раза.

Норвежская компания Yаrа Иntеrnаtиоnаl АЅА объявила, что сократит производство аммиака примерно на 40% за высоких цен на газ.

Источник: money.bg

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