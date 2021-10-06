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Ціна на газ у Європі досягає нового історичного рекорду

Гліб Парфененко
Ціна на газ у Європі досягає нового історичного рекорду

Ціна на природний газ у Європі різко зросла до нового історичного рекорду в день відкриття біржі 6 жовтня, перевищивши 1500 доларів за 1000 кубометрів, повідомляє біржа ICE, повідомляє ТАСС.

Протягом кількох наступних хвилин ціна перевищила 1600 доларів за тисячу кубометрів, а ціна листопадових ф’ючерсів на концентратор TTF у Нідерландах підскочила до 1559 доларів за тисячу кубометрів, або 130 євро за МВт -год.

Хоча у ніч на вівторок фондова біржа закрилася нижче 120 євро за МВт -год. Найвища ціна, досягнута сьогодні вранці, склала 1606 доларів за 1000 МВт -год.

Ціни на газ у Європі зростають, незважаючи на новину про те, що почалося випробування першої частини газопроводу “Північний потік -2”.

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