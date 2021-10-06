ГлавнаяМеждународные организацииЕСЦена на газ в Европе достигает нового исторического рекорда
Международные организацииЕСЭкономика

Цена на газ в Европе достигает нового исторического рекорда

Глеб Парфененко
Цена на газ в Европе достигает нового исторического рекорда

Цена на природный газ в Европе резко выросла до нового исторического рекорда в день открытия биржи 6 октября, превысив 1500 долларов за 1000 кубометров, сообщает биржа ICE, сообщает ТАСС.

В течение нескольких следующих минут цена превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, а цена ноябрьских фьючерсов на концентратор TTF в Нидерландах подскочила до 1559 долларов за тысячу кубометров, или 130 евро за МВт -ч.

Хотя в ночь на вторник фондовая биржа закрылась ниже 120 евро за МВт -ч. Самая высокая цена, достигнутая сегодня утром, составила 1 606 долларов за 1000 МВт -ч.

Цены на газ в Европе растут, несмотря на новость о том, что началось испытание первой части газопровода «Северный поток-2».

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодапандемияДжо Байденвакциназемлетрясение

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International