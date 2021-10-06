Цена на газ в Европе достигает нового исторического рекорда

Цена на природный газ в Европе резко выросла до нового исторического рекорда в день открытия биржи 6 октября, превысив 1500 долларов за 1000 кубометров, сообщает биржа ICE, сообщает ТАСС.

В течение нескольких следующих минут цена превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, а цена ноябрьских фьючерсов на концентратор TTF в Нидерландах подскочила до 1559 долларов за тысячу кубометров, или 130 евро за МВт -ч.

Хотя в ночь на вторник фондовая биржа закрылась ниже 120 евро за МВт -ч. Самая высокая цена, достигнутая сегодня утром, составила 1 606 долларов за 1000 МВт -ч.

Цены на газ в Европе растут, несмотря на новость о том, что началось испытание первой части газопровода «Северный поток-2».