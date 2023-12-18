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Туристи обурені “грабіжницькими” цінами на різдвяних ярмарках у Європі цього року

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи обурені

Різдвяні ярмарки по всій Європі цього року стали обурливо дорогими. Однак якщо в одних країнах ціни зросли поступово порівняно з рівнем життя, в інших країнах різке зростання цін на різдвяних ярмарках цього року стало шоком, пише euronews.com.

Нещодавно різдвяний ярмарок у Будапешті (Угорщина) визнали найкращим у Європі, проте з появою в меню хот-догів вартістю 21 євро ентузіазм ловців святкового настрою почав згасати.

Враховуючи, що середня заробітна плата в Угорщині нижча за 830 євро на місяць, багато місцевих жителів змушені відмовлятися від покупок на різдвяних ярмарках Будапешта, де цього року порція гуляшу коштує 12 євро, а голубців – 17 євро.

“Це не розраховано на угорські гаманці”, – нарікала гостя з південного міста Печ Маргіт Варга.

Але Угорщина – не єдина країна, яка зіткнулася зі святковим зростанням цін на тлі інфляції.

Зокрема, деякі гості вже встигли назвати різдвяні ярмарки в Единбурзі (Шотландія) “пеклом на Землі” з “обурливими цінами”. Туристи скаржаться в соцмережах, що гамбургери на місцевих ярмарках коштують 12 фунтів (14 євро), а глінтвейн – 7 фунтів (8 євро).

Аналогічна ситуація у місті Йорк (Англія), де гамбургер зі смаженою картоплею також коштує 12 фунтів (14 євро), а глінтвейн – трохи більше ніж 5 фунтів (5,80 євро). І це при тому, що традиційно ціни тут вважалися значно нижчими за лондонські. У самому Лондоні цього року глінтвейн обійдеться в середньому 5,70 фунтів стерлінгів (6,60 євро), гамбургери – до 14 фунтів стерлінгів (16,20 євро), а хот-доги – 8,50 фунтів стерлінгів (9,90 євро).

На батьківщині різдвяних ярмарків у Німеччині також цього року піднялися ціни. Так, один із відвідувачів розмістив у соцмережах фотографію ковбаски за 6 євро з різдвяного ярмарку у Франкфурті, заявивши, що “ціни цього року злетіли”.

Також повідомляється, що у Берліні деякі підприємці вирішили не брати участь у різдвяних ярмарках цього року, оскільки це нерентабельно. Так, собівартість ковбаски нині становить близько 2,70 євро, що унеможливлює її продаж за ціною 3,50 євро, яка була на ярмарках десять років тому.

При цьому ціна глінтвейну на різдвяних ярмарках у Берліні цього року зросла в середньому на 1 євро і становить 4-5 євро або до 10 євро з додаванням міцного алкоголю, і це набагато перевищує суму, яку готові заплатити більшість відвідувачів: опитування, проведене німецькою Civey , показав, що третина людей готові заплатити за гарячий напій 3-3,99 євро, тоді як чверть вважають за прийнятну ціну менше 3 євро.

При цьому що у Великій Британії, що в Німеччині багато хто звинувачує у зростанні цін організаторів різдвяних ярмарків, які нібито помітно підняли внески з учасників та орендну плату за місце у різдвяному містечку.

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