В Туреччині шоковані від подорожчання у січні: авіаквитки +30%, готелі +12%, алкоголь +24%

Туреччина в особі представників туристичного сектору, мандрівників та місцевих жителів перебуває у шоці через значне подорожчання у січні: авіаквитки зросли у ціні на третину, готелі – на 12%, алкоголь – майже на чверть. Такі дані разом із інфляцією за перший місяць 2024 року опублікувало Статистичне управління Туреччини (TÜIK).

Уточнювалося, що інфляція за минулий місяць у республіці становила 6.7% порівняно з попереднім місяцем, що й розігнало ціни та занепокоєння. Дослідницька група з інфляції (ENAG) та Стамбульська торгова палата (ITO) також відзвітували про високі показники інфляції, що лише посилило тривогу у суспільстві.

Зростання цін на авіаквитки, що виявилося найзначнішим у списку, склало більш ніж 30% у січні. Цей факт виявлено у списку «вибраних базових найменувань та коефіцієнтів зміни, що показують найвище щомісячне зростання ІСЦ», опублікованому TÜIK. Цей аспект викликав особливу тривогу з огляду на те, що авіаперевезення вважаються одним з найважливіших елементів туристичної інфраструктури Туреччини. Друге за значимістю збільшення цін показали ресторани та готелі. Вартість середнього чека та проживання подорожчала на 12.17%. Третя складова відпочинку – алкоголь. Він також помітно додав у ціні – плюс 24.37%.

Це явище, разом із зростанням цін на авіаквитки та готелі, обурило туристів. Таке значне зростання вартості подорожей та проживання цілком можливо, що незабаром позначиться на туристичному секторі Туреччини, і, як наслідок, на економіці країни.