У Туреччині з 01.01.24 різко підняли ціни для туристів: тепер багатьом такий відпочинок буде не по кишені

«Культурна програма» по Стамбулом з 01.01.24 почне «кусатися» – музеї та інші визначні пам’ятки різко підняли ціни, особливо для іноземних туристів. У результаті такий культурний відпочинок багатьом буде не по кишені.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, з початку наступного року різко збільшиться плата за вхід до основних туристичних пам’яток, які перебувають у підпорядкуванні Департаменту музеології та популяризації Управління національних палаців. Особливо зростуть ціни для іноземних туристів — у Туреччині, для іноземців ціни суттєво дорожчі. Здебільшого подорожчання торкнеться популярних у туристів – як самостійних, так і організованих – комбінованих квитків, що дозволяють оглянути основні визначні пам’ятки за одну подорож.

Так, ціна комбінованого квитка до палацу Топкапи (Палац Топкапи + Гарем), який раніше коштував 950 турецьких лір для іноземних відвідувачів, зросте до 1500 лір. Віддати за культурну програму готовий далеко не кожен турист. При цьому тільки квиток до Гарема для іноземних туристів зросте з 350 до 500 лір.

Аналогічно зростуть і інші ціни комбінованих квитків, що дозволяють туристу відвідати більшу частину пам’яток Стамбула. Їхня ціна буде від 1200 до 1400 лір для іноземців. Отже, швидше за все екскурсійний «компонент» у відпочинку туристів у Туреччині суттєво скоротиться.