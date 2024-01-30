У Туреччині налякані: за ціною Стамбул зрівнявся з Лондоном, а Бодрум – став дорожчим за курорти Греції

“Ми йдемо нога в ногу з європейськими країнами з погляду вартості життя”, – з такою заявою виступив гендиректор Four Seasons Istanbul Рето Мозер. Він навів лякаючу оцінку ситуації — Бодрум став дорожчим за курорти Греції і багато туристів тепер обирають Грецію чи Єгипет як дешевшу альтернативу. Та й у Стамбулі вартість життя стала на рівні Лондона чи Парижа, що також не сприяє притоку туристів.

«Низька заповнюваність готелів, особливо в Бодрумі влітку, обумовлена зростанням цін на готелі. Ціни на готелі в Стамбулі також зросли. Коли ви порівнюєте ціни з Грецією, Іспанією чи Єгиптом, очевидно, що ціни зросли і турецькі курорти стали дорожчими», – цитує його слова Turizm Gazetesi.

Також він зазначив, що вартість життя у Стамбулі знаходиться на рівні Лондона та Парижа. “Стамбул – одне з найдорожчих міст, в яких я жив”, – заявив він. Також він додав, що його турецькі співробітники цього літа вважають поїздку за кордон дешевшим відпочинком.

«Вони кажуть: «Ми поїдемо до Греції, тому що ціни є більш доступними», – процитував він. Також більш дешевим напрямком він назвав і Єгипет, але наголосив, що Туреччина випереджає його за якістю. «Якби мені довелося обирати одну з двох країн, я вибрав би Туреччину», – підкреслив Мозер.