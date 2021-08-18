Єгипет проведе виставку «Рамзес Великий і золото фараонів» в Х’юстоні (Відео)

Міністерство туризму і старожитностей готує останні штрихи до виставки «Рамзес Великий і золото фараонів», яка відкриється в листопаді в Хьюстонском музеї природознавства в Техасі.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мостафа Вазирі відвідав зал, присвячений виставці в музеї, щоб проконтролювати поточні приготування.

Екскурсія включала відвідування залу, де планується проведення виставки, площею 3000 квадратних метрів, двох виставкових кабінок, індукційних та направляючих панелей, а також відповідних заходів безпеки та запобіжних заходів.

Вазирі підкреслив, що цей тур спрямований на продовження процедур, необхідних для проведення виставки, яка, за його словами, буде служити для реклами і освітлення чудес єгипетської цивілізації.

За його словами, його міністерство прагне організувати виставку раціональним чином, правильно виставивши там артефакти і просуваючи єгипетські туристичні напрямки за кордоном.

Кабінет міністрів Єгипту погодився провести виставку в чотирьох містах, в тому числі в двох містах США, а потім в Парижі, Франції та Сіднеї в Австралії.

Завідувач сектором музеїв міністерства Моама Осман повідомив, що на виставці представлено 181 експонат.

Вони демонструють відмінні риси давньоєгипетської цивілізації, особливо від середини до пізніх епох, за допомогою групи статуй, прикрас, косметики, картин, кам’яних блоків, прикрашених написами, і статуй божеств в формі птахів і тварин, а також кольорових дерев’яних домовин.