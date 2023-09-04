Туристи безвилазно сидять у готелях: у Туреччині поскаржилися на росіян, німців та англійців

Німецькі, британські та російські туристи задовольняються виключно пляжним відпочинком та готельними благами в турецькій Анталії, практично безвилазно сидячи у готелях. Їхня відмова від активних покупок екскурсій засмутила місцевих організаторів поїздок, які через це не просто недоотримують прибуток, а й зазнають колосальних збитків, які можуть до кінця сезону призвести до низки банкрутств.

Хоча в’їзний іноземний турпотік у південній турецькій провінції Анталія наближається до 11 млн, місцеві підприємці, які займаються туризмом, помітили неприємну для себе тенденцію — туристи перестали вибиратися на екскурсії, натомість вони невилазно сидять у готелях, розбавляючи свій відпочинок хіба що купанням у морі чи походом на найближчі ринки. За даними Turkiye Turizm, мова йде, перш за все, про активні види туризму: сафарі на джипах, конях, квадроциклах та баггі-сафарі.

«У нас великі труднощі з пошуком туристів із готелів у рамках сафарі-турів. Нам сумно, що європейські, німецькі, російські чи скандинавські туристи повертаються до своїх країн, не здійснюючи жодних активних турів історичною та природною красою Манавгата. До Анталії також приїжджає багато туристів. Але вони не беруть участь у жодних заходах, виходячи з готелю», — поскаржився зі сторінок турецької газети Реджеп Ергуван — голова турфірми ATV Quad & Buggy Safari у Манавгаті.

Ймовірно, це пов’язано з тим, що деякі приїжджі вважають за краще відпочивати на курорті, не бажаючи витрачати час та зусилля на організацію екскурсійних турів. Також, можливо, деякі мандрівники просто не усвідомлюють багатство та різноманітність історичних та природних пам’яток Манавгата та Анталії і, отже, не відчувають інтересу до активних екскурсій, хоча раніше він був і, швидше за все, розгубився зі зростанням вартості путівок до Туреччини.

Ергуван та його колеги звернули увагу на те, що лежання на пляжі не розкриє краси регіону, потрібно вибиратися з готельної території та занурюватись у багату культурну та природну спадщину турецьких міст, тим більше що Анталія та Манавгат пропонують унікальні можливості для цього. Туристи можуть відвідати стародавні міста, вивчити дивовижні пейзажі та водні види спорту, а також поринути у місцеву історію та культуру через екскурсії.

За словами, новий тренд небезпечний, так як негативно впливає на місцеву економіку: відсутність попиту на екскурсії знижує доходи та псує бізнес місцевих туроператорів та гідів. Після низки мотивуючих повідомлень турфірми та місцеві організатори сподіваються, що поява інформації про багатства, доступні в Анталії та Манавгаті, підштовхне більше відпочиваючих до активних пригод та пізнання культурної спадщини у поточному сезоні.