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Порушив спокій фараона? Що сталося з телеведучим після того, як він побував у гробниці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Порушив спокій фараона? Що сталося з телеведучим після того, як він побував у гробниці

Ведучий каналу Discovery Рамі Романі заявив, що став жертвою мумії. Причину загадкової хвороби, яка вразила дослідника, не зрозуміли навіть лікарі, повідомляє Doctorpiter.

Злити фараонів та розкривати стародавні саркофаги не варто – фільмів із таким сюжетом було знято чимало. Як правило, авантюри неминуче закінчуються неприємностями для цікавих. Дивно, але схожою історією поділився ведучий каналу Discovery, автор документальних фільмів про Стародавній Єгипет, єгиптолог Рамі Романі.

Він знімав телешоу “Мумії у розгорнутому вигляді”. Рамі розповів авторам подкасту The Jordan Harbinger Show, що головним героєм передачі був фараон Ехнатон. Його гробниця розташовується в місті Амарна на східному березі Нілу серед руїн давньоєгипетського міста Ахетатон. Рамі Романі уточнює: Ехнатон поклонявся богу сонця Атону, а одним із його синів був фараон Тутанхамон.

Під час зйомок Романі відвідав одну із 24 усипальниць, які збереглися в некрополі Ахетатона. Телеведучий уточнює: він став першою людиною, яка опинилась у цьому склепі за останні 600 років.

“Ми увійшли до гробниці, яку не відчиняли багато років. Відімкнули двері, і місцеві жителі спочатку трималися подалі, щоб переконатися, що там немає ні змій, ні якихось проклять. Але ми не вірили ні в які прокляття і просто пройшли прямо по сходам вниз. Гробниця була нескінченною. Ми продовжували спускатися, а там досить запорошено, і я вдихав все це на повні груди”, – згадує Романі.

Усередині також сильно пахло сечею кажанів. Телеведучий зізнається, що внутрішній голос казав йому припинити просування по гробниці, але вирішив завершити зйомки, як і планував.

Після зйомок ведучий разом із знімальною групою поїхав до Каїра, але вже наступного дня прокинувся з температурою 42°С. У чоловіка з’явився кашель із кров’ю, він страждав від галюцинацій. Лікарі, до яких він звернувся, дивувалися: такої комбінації симптомів вони раніше не спостерігали і не могли зрозуміти, з чим це пов’язано. У результаті телеведучому виписали антибіотики. Через чотири дні Рамі пішов на виправлення.

Ведучий стверджує, що ніколи не був таким близьким до смерті, як у ці дні.

“Було це прокляттям мумії чи ні, але щось у цій гробниці зі мною сталося”, – каже Рамі. Втім, він не заперечує, що, можливо, у всьому винна пліснява, замкнена в гробниці тисячі років.

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