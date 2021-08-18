Египет проведет выставку «Рамзес Великий и золото фараонов» в Хьюстоне (Видео)

Министерство туризма и древностей готовит последние штрихи к выставке «Рамзес Великий и золото фараонов», которая откроется в ноябре в Хьюстонском музее естествознания в Техасе.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири посетил зал, посвященный выставке в музее, чтобы проконтролировать текущие приготовления.

Экскурсия включала посещение зала, где планируется проведение выставки, площадью 3000 квадратных метров, двух выставочных кабинок, индукционных и направляющих панелей, а также соответствующих мер безопасности и меры предосторожности.

Вазири подчеркнул, что этот тур направлен на продолжение процедур, необходимых для проведения выставки, которая, по его словам, будет служить для рекламы и освещения чудес египетской цивилизации.

По его словам, его министерство стремится организовать выставку рациональным образом, правильно выставив там артефакты и продвигая египетские туристические направления за рубежом.

Кабинет министров Египта согласился провести выставку в четырех городах, в том числе в двух городах США, а затем в Париже, Франции и Сиднее в Австралии.

Заведующий сектором музеев министерства Моама Осман сообщил, что на выставке представлены 181 экспоната.

Они демонстрируют отличные черты древнеегипетской цивилизации, особенно с середины до поздних эпох, с помощью группы статуй, украшений, косметики, картин, каменных блоков, украшенных надписями, и статуй божеств в форме птиц и животных, а также цветных деревянных гробов.