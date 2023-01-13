У Єгипті спробували вкрасти десятитонну статую фараона

Як повідомляє інформагентство AFP, в Єгипті було затримано трьох людей, які спробували вкрасти тисячолітню статую фараона Рамзеса II вагою 10 тонн.

Злочинців упіймали в кар’єрі на південь від міста Асуан. За допомогою підйомного крана вони планували підняти статую і забрати її, а також мали намір розкопати інші артефакти в провінції Асуан.

У Єгипті правопорушення, пов’язані з незаконними розкопками, суворо караються законом. Наразі зловмисникам загрожує до 25 років в’язниці та великі штрафи.

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