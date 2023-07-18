Це кінець класичного туризму: в Італії туристам більше не можна їздити на екскурсії

«Поїздка на екскурсію може бути небезпечною для вашого здоров’я», – таке попередження для туристів майже дослівно випустило Міністерство охорони здоров’я Італії. Спека, що накрила всю територію країни, за фактом означає кінець класичного екскурсійного туризму — туристам та місцевим мешканцям рекомендують більшу частину дня не виходити з дому, не кажучи вже про екскурсії.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, МОЗ Італії випустило попередження про високу температуру в десяти містах, включаючи Рим, через серйозну аномальну спеку та потенційні ризики, які вона становить для здоров’я населення. «Як туристам, так і місцевим жителям важливо приділяти першочергову увагу своєму благополуччю та вживати необхідних запобіжних заходів у період сильної спеки», – йдеться в ньому.

Окремим пунктом у попередженні йдеться і про те, що хоча вивчення визначних пам’яток може бути привабливим, але для особистої безпеки в таких екстремальних погодних умовах необхідно уникати зневоднення, а також у найспекотнішу погоду перебувати в приміщенні з кондиціонером або хоча б у тіні. При цьому найспекотніший годинник, на думку МОЗ, триває з 11:00 до 18:00.

Загалом попередження є цілком логічним — як заявили експерти з Європейського космічного агентства (ЄКА), у Римі та інших містах температура може піднятися до +44 градусів. І це не межа. Рекордсменами виявляться вкрай популярні у туристів острови — Сицилія та Сардинія, де стовпчик термометра взагалі зашкалює — їм передбачають пекло +48 градусів.

“І все це відбувається в той час, коли на континенті спостерігається значний приплив туристів, вперше після пандемії коронавірусу подорожі відновилися в таких масштабах”, – додають засмучені італійці.