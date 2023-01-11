В Єгипті троє осіб намагалися вкрасти 10-тонну статую фараона Рамзеса II

Влада Єгипту оголосила про арешт трьох осіб, які намагалися викрасти за допомогою крана тисячолітню статую фараона Рамзеса II вагою 10 тонн, повідомляє БТА.

У заяві, опублікованій прокуратурою, йдеться, що трьох підозрюваних було затримано на чотири дні до розслідування за звинуваченням у спробі викрасти статую фараона в стародавньому південному місті Асуан, розташованому на річці Ніл приблизно за 675 кілометрів на південь від Каїра.

Згідно з заявою, поліція повідомила, що «троє людей було заарештовано за зберігання ручних інструментів для копання та важкого обладнання — крана, який вони використовували при спробі підняти статую та розкопати старожитності в цьому районі».

Асуанське управління давнини підтвердило що це була 10-тонна статуя, яка, за його словами, належить Рамзесу II, йдеться в заяві.

Прокуратура зобов’язала поліцію «швидко провести розслідування щодо інших осіб, пов’язаних із підозрюваними у скоєнні злочину».

Рамзес II, один із найвідоміших фараонів 19-ї династії, правив 67 років. Він відомий як великий воїн та будівельник, який замовив будівництво храмів по всьому Єгипту.

За останнє десятиліття Єгипту вдалося повернути близько 29 000 предметів старовини, незаконно вивезених за кордон.