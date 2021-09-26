Уряд Єгипту обговорив шляхи збільшення в’їзного турпотоку з України

Халед Ель-Анані, міністр туризму і старожитностей Єгипту, зустрівся з Айманом Ель-Гамаль, послом Єгипту в Україні, щоб обговорити шляхи збільшення туристичного потоку в Єгипет з України в майбутній період, особливо взимку.

На зустрічі також були присутні заступник міністра у справах туризму, помічник міністра з технічних питань і генеральний куратор Головного управління зовнішніх відносин та угод Міністерства.

В ході зустрічі було обговорено активізація спільного плану дій по збільшенню в’їзного турпотоку з українського ринку в Єгипет. Також було вирішено, що міністерство організовує ряд туристичних, культурних і мистецьких заходів в Україні для просування туристичних напрямків Єгипту у співпраці з міністерствами закордонних справ і культури Єгипту. Крім того, Єгипет візьме участь в ряді туристичних виставок в Україні в майбутній період.

Вони також обговорили підготовку до участі Міністерства туризму і старожитностей в туристичній виставці, яка пройде в Україні в жовтні наступного року.

До пандемії COVID-19 Україна посідала друге місце серед ринків, що експортують туризм в Єгипет. Україна також стала однією з перших країн, що експортують туристів до Єгипту після відновлення подорожей в липні 2020 року. Це підтверджує довіру української держави і громадян України до запобіжних заходів і профілактики, а також санітарного контролю, які були застосовані на єгипетських курортах.