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Пекельні умови дісталися Єгипту. Згідно з інформацією метеобюро на курорти прийшла місцева спека

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пекельні умови дісталися Хургади і Шрам-ель-Шейха. Згідно з інформацією метеобюро Єгипту, на курорти прийшла місцева літня спека

Пекельні умови дісталися Хургади і Шрам-ель-Шейха. Згідно з інформацією метеобюро Єгипту, на курорти прийшла місцева літня спека — в Шармі очікується до +41 і навіть вище. А Хургаду при цьому можуть накрити ще й зливи. З цієї причини туристам дали важливі поради, як поводитися при спеці та екстремальному рівні сонячної активності.

У Хургаді температура тримається на рівні +38-39 градусів вдень та вище +30 вночі. При цьому на початку наступного тижня до спеки додадуться невеликі дощі, які температуру майже не знизять, але сприятимуть вищій вологості. Вода в морі як у теплій ванні – +28 градусів.

У Шармі ще спекотніше — зараз зафіксували температуру +43 градуси, на вихідних також обіцяють «екстрим». До +36 знизиться лише до кінця наступного тижня. Дощів, щоправда, не обіцяють. Рівень сонячної активності, як і Хургаді, екстремальний.

Туристам нагадали загальні правила безпеки: намагатися не перебувати під прямим сонячним промінням у період найвищої сонячної активності — краще його взагалі провести в кондиціонованих приміщеннях, носити легкий одяг світлих тонів, бажано з натуральних тканин. При виході на вулицю і при виході з моря або з басейну обов’язково користуватися сонцезахисним кремом. Також у таку погоду рекомендують пити достатньо води, а ось алкоголь вживати по-мінімуму — крім того, що по спеці він «дає в голову» швидше і раптовіше, він також підвищує навантаження на серце — якому за спекою і так доводиться тяжко.

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