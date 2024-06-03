У популярному готелі в Єгипті отруїлися туристи, дійшло навіть до гепатиту А

Готель у Хургаді на все включено довів туристів до реанімації. Як поскаржилася виданню DailyMail британська пара, що відпочила в Хургаді в готелі «все включено», у ресторанах готелю просто насипали нову їжу поверх старої. Особливо небезпечно це у пляжних закусочних, де їжа на спеці псується у прискореному режимі. У результаті в однієї з туристок підозрюють гепатит А.

Незважаючи на те, що британці відомі своїми фейковими отруєннями з метою здерти гроші з готелю, порада стежити за якістю їжі, що лежить на шведському столі, і нашим туристам не завадить.

Британська преса пише так: туристка Олівія Хартлі відпочивала зі своїм 31-річним нареченим Томасом Вінном на чотиризірковому курорті «все включено» у Хургаді. Вони мали тижневий тур вартістю 1400 фунтів стерлінгів. Під кінець відпустки пара почала почуватися погано, а за кілька годин після вильоту додому їх «накрила» нудота та діарея.

Як заявила туристка, її нареченого «рвало сім разів», а у результаті госпіталізували обох. При цьому лікарі туристці заявили, що «ймовірно», що вона заразилася гепатитом А, який поширюється головним чином від людини до людини при поганій гігієні.

«Гігієна харчування у готелі була жахливою. Повсюди літали птахи, а їжа довго-довго лежала і завітрювалася. А потім вони просто насипали нову їжу поверх старої. У результаті ми захворіли. Дорогою додому мого партнера рвало близько шести разів. А через 48 годин після повернення додому у мене почалося блювання та пронос. Потім я дійшла до того, що взагалі не могла стримувати рідину, мене вивертало і був жахливий біль у животі», – розповіла туристка. За її словами, якоїсь миті її навіть попередили, що може знадобитися термінова трансплантація печінки в Лідсі, але без цього обійшлося — хоча їй все одно доведеться проходити тривале лікування та складати дорогі аналізи.