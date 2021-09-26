Правительство Египта обсуждает пути увеличения въездного турпотока из Украины

Халед Эль-Анани, министр туризма и древностей Египта, встретился с Айманом Эль-Гамалем, послом Египта в Украине, чтобы обсудить пути увеличения туристического потока в Египет из Украины в предстоящий период, особенно зимой.

На встрече также присутствовали заместитель министра по делам туризма, помощник министра по техническим вопросам и генеральный куратор Главного управления международных отношений и соглашений Министерства.

В ходе встречи обсуждалась активизация совместного плана действий по увеличению въездного турпотока с украинского рынка в Египет. Также было решено, что министерство организует ряд туристических, культурных и художественных мероприятий в Украине для продвижения туристических направлений Египта в сотрудничестве с министерствами иностранных дел и культуры Египта. Кроме того, Египет примет участие в ряде туристических выставок в Украине в предстоящий период.

Они также обсудили подготовку к участию Министерства туризма и древностей в туристической выставке, которая пройдет в Украине в октябре следующего года.

До пандемии COVID-19 Украина занимала второе место среди рынков, экспортирующих туризм в Египет. Украина также стала одной из первых стран, экспортирующих туристов в Египет после возобновления путешествий в июле 2020 года. Это подтверждает доверие украинского государства и граждан Украины к мерам предосторожности и профилактики, а также санитарному контролю, которые были применены на египетских курортах.