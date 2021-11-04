Українці масово заповнюють готелі курорта Марса-Алам в Єгипті

Розклад польотів туристів до міжнародного аеропорту Марса-Алама показує збільшення кількості рейсів, переважно з Німеччини та України, в середньому по 18 рейсів з кожної країни, починаючи з наступного тижня.

EasyJet відновить польоти в аеропорт Марса-Алам зі щотижневим рейсом з Берліна, починаючи з 6 листопада, сказав експерт з туризму Абуль Хаггаг аль-Емарі.

В даний час заповнення готелів Марса-Алама туристами значно збільшилася з початком зимового сезону.

Аеропорт Марса-Алам отримав сертифікат акредитації для безпечних подорожей Міжнародної ради аеропортів у першому кварталі 2021 року, заявили навігаційні джерела в аеропорту. Міністерська комісія з міністерств охорони здоров’я та авіації перевірила всі заходи, вжиті владою у міжнародному аеропорту Марса-Алам у зв’язку зі збільшенням потоку туристів.

За останні кілька років Єгипет значно покращив свою систему ефективності: перевірка пасажирів та багажу значно покращила інфраструктуру аеропорту.