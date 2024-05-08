Країни Перської затоки запустять єдину турвізу до кінця року

Країни Перської затоки планують запустити єдину туристичну візу, так званий арабський шенген, вже до кінця нинішнього року. Про це заявили в Управлінні торгівлі та туризму Шарджі.

Віза буде називатися GCC Grand Tours і дозволить туристам провести понад 30 днів у шести країнах: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Наразі розробляється власна електронна платформа для візи, а також ведуться переговори з великими туроператорами, які пропонуватимуть послуги у всіх країнах регіону. Усі шість країн Затоки будуть просуватися на турринках як один напрямок.

Українці зараз можуть відвідувати без візи або з візою після прибуття чотири з шести країн Затоки (крім Саудівської Аравії та Кувейту).