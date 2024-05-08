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Країни Перської затоки запустять єдину турвізу до кінця року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Країни Перської затоки запустять єдину турвізу до кінця року
Photo by Miltiadis Fragkidis on Unsplash

Країни Перської затоки планують запустити єдину туристичну візу, так званий арабський шенген, вже до кінця нинішнього року. Про це заявили в Управлінні торгівлі та туризму Шарджі.

Віза буде називатися GCC Grand Tours і дозволить туристам провести понад 30 днів у шести країнах: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Наразі розробляється власна електронна платформа для візи, а також ведуться переговори з великими туроператорами, які пропонуватимуть послуги у всіх країнах регіону. Усі шість країн Затоки будуть просуватися на турринках як один напрямок.

Українці зараз можуть відвідувати без візи або з візою після прибуття чотири з шести країн Затоки (крім Саудівської Аравії та Кувейту).

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