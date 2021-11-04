Рейсы из Украины в Марса-Алам очень сильно выросли

Расписание полетов туристов в международный аэропорт Марса-Алама показывает увеличение количества рейсов, в основном из Германии и Украины, в среднем по 18 рейсов из каждой страны, начиная со следующей недели.

EasyJet возобновит полеты в аэропорт Марса-Алам с еженедельным рейсом из Берлина, начиная с 6 ноября, сказал эксперт по туризму Абуль Хаггаг аль-Эмари.

В настоящее время заполняемость отелей Марса-Алама туристами значительно увеличилась с началом зимнего сезона.

Аэропорт Марса-Алам получил сертификат аккредитации для безопасных путешествий от Международного совета аэропортов в первом квартале 2021 года, заявили навигационные источники в аэропорту. Министерская комиссия из министерств здравоохранения и авиации проверила все меры, принятые властями в международном аэропорту Марса-Алам в связи с увеличением потока туристов.

За последние несколько лет Египет значительно улучшил свою систему эффективности: проверка пассажиров и багажа значительно улучшила инфраструктуру аэропорта.