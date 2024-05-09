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Туристам назвали 17 симптомів смертельного вірусу в Європі, який почав вбивати 40% пацієнтів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристам назвали 17 симптомів смертельного вірусу в Європі, який почав вбивати 40% пацієнтів

17 симптомів смертельного вірусу в Європі назвало у своєму попередженні для туристів Міністерство закордонних справ Великої Британії. Згідно з британською пресою, попередження повідомляє, що смертельний вірус, який почав вбивати 40% пацієнтів, різко поширився Європою. Йдеться про досить екзотичне захворювання — так звану кримсько-конголезьку геморагічну лихоманку (ККГЛ).

Захворювання, як пояснили туристам, переносять кліщі. За даними міністерства охорони здоров’я Іспанії Кастилії та Леона, один із пацієнтів після постановки діагнозу перебуває у лікарні у важкому, але стабільному стані у лікарні Саламанки. Пацієнт — чоловік похилого віку, національна приналежність якого не уточнюється.

Що стосується горезвісних симптомів, то сайт Travel Health Pro наводить наступний перелік. Вони включають лихоманку та м’язовий біль, а також запаморочення, біль у шиї, спині, головний біль, біль в очах, чутливість до світла та нудоту. Також були зареєстровані блювання, діарея, біль у животі, біль у горлі, різкі перепади настрою та сплутаність свідомості, сонливість, депресія та стомлюваність, прискорене серцебиття та збільшення лімфатичних вузлів. Туристам радять з появою будь-яких з них негайно звертатися до лікаря та повідомити, що ви подорожували за кордон.

Також туристам порадили, відвідуючи ендемічні райони, вживати заходів індивідуального захисту, щоб уникнути контакту з кліщами, у тому числі уникати місць, де кліщі численні в період їх активності. Також слід використовувати репеленти від кліщів та ретельно перевіряти одяг та шкіру на наявність кліщів.

Ендемічними, до речі, вважаються, зокрема, Балканські країни та країни Близького Сходу. Куди нещодавно прийшла ще одна напасть — у Дубаї та ОАЕ анонсували масову боротьбу з комарами, переносниками вірусу Зіка та інших небезпечних захворювань.

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